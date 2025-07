La sedia Corsair TC100 con rivestimento in tessuto è in sconto con Amazon Prime Day

In occasione delle offerte Prime Day troviamo la sedia Corsair TC100 a 187,99 € per uno sconto del 15%. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è garantita entro pochi giorni. Come sempre, se richiesto entro 14 giorni, è possibile effettuare il reso. Vediamo meglio le caratteristiche di questa sedia affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della sedia Corsair TC100

In questo caso si tratta di una sedia in colore grigio e nero. Il design si ispira ai sedili sportivi ed è dotato di una comoda imbottitura, oltre a una seduta molto ampia e un supporto ergonomico che vi permetterà di affrontare lunghe sessioni di studio, gioco o lavoro senza alcun fastidio. Il rivestimento esterno è inoltre dotato di sezioni perforate che garantiscono una maggiore traspirazione.

La sedia Corsair TC100 Relaxed

Ovviamente potrete regolarne l'altezza e la reclinazione (90-160° in quest'ultimo caso), nonché regolare i braccioli 2D, da spostare in alto, in basso o a destra e sinistra. Questa sedia Relaxed ha un'ampiezza dello schienale di 33 cm, un'altezza di 81 cm (sempre riferendoci allo schienale), una larghezza sedile di 54 cm e profondità di seduta di 50 cm. Come sempre, continuate a seguirci per scoprire ulteriori offerte speciali legate al Prime Day.