iPad Pro M5 con display OLED potrebbe arrivare prima del previsto

Apple potrebbe sorprendere i suoi utenti con un lancio più ravvicinato del previsto per la prossima generazione di iPad Pro. Secondo fonti industriali, la produzione di massa dei pannelli OLED destinati al modello M5 è ufficialmente iniziata. Si tratta di un passo cruciale che conferma l'arrivo del dispositivo entro la fine del 2025, potenzialmente tra ottobre e novembre, con due fornitori coinvolti: Samsung e LG. La prima si occuperà dei pannelli OLED per la variante da 11 pollici, mentre la seconda produrrà quelli per il modello da 13 pollici. Diversamente dal passato, però, entrambi i fornitori gestiranno la produzione per entrambe le dimensioni, in una strategia che punta a migliorare la disponibilità e a garantire una filiera più solida.

Display OLED anche per iPad mini e Air nei prossimi anni L'adozione del pannello OLED rappresenta un cambiamento sostanziale per la gamma iPad, che fino ad oggi ha utilizzato principalmente display LCD e mini-LED nei modelli più avanzati. Apple non intende fermarsi al solo iPad Pro: i prossimi in lista per il salto tecnologico saranno l'iPad mini, che potrebbe ricevere il nuovo pannello già nel 2026, e successivamente l'iPad Air, atteso per il 2027. L'obiettivo è quello di portare la qualità visiva dei Pro anche sui modelli di fascia media e bassa, riducendo la distanza tecnologica e armonizzando l'esperienza d'uso su tutta la linea. Un iPad Pro Le novità sul fronte display potrebbero coincidere anche con un aggiornamento del design, specialmente nei modelli non-Pro, che potrebbero ricevere un'estetica più coerente con i fratelli maggiori. Per ora, tuttavia, le informazioni sul redesign restano limitate.