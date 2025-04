Il prossimo iPad mini monterà un display OLED, secondo un rumor

Tra tutte le proposte di tablet attualmente in commercio, iPad mini ha da sempre rappresentato il giusto compromesso tra la portabilità e la produttività, anche a fronte di modelli superiori come iPad Pro notevolmente più potenti e dedicati a tutt'altre finalità. Secondo un rumor delle ultime ore, in particolare, la nuova generazione di iPad mini dovrebbe montare per la prima volta in assoluto un display OLED: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Il primo display OLED di iPad mini? Secondo quanto riportato nelle ultime ore dall'informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, l'ottava generazione di iPad mini dovrebbe presentare novità piuttosto significative rispetto alle precedenti. Nello specifico, iPad mini 8 monterà probabilmente per la prima volta un display OLED, fornito per l'occasione da Samsung Display. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un grande passo in avanti a confronto dei precedenti modelli, che montavano display LCD, portando a miglioramenti importanti in termini di colore, contrasto e gestione della luminosità. iPad mini (immagine puramente indicativa) Le prime indiscrezioni in merito all'adozione di un display OLED realizzato da Samsung risalgono al 2024: si tratterebbe in questo caso di un display da circa 8 pollici di diagonale o poco più. Nonostante la fornitura da parte della compagnia sudcoreana, non sappiamo ancora se Apple manterrà la frequenza d'aggiornamento di 60 Hz o aumenterà a 120 Hz, come il display degli attuali iPhone 16 Pro, dotati di tecnologia ProMotion.