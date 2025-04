C'è Alessandra Mastronardi nel nuovo video diario di Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Nel nuovo video diario di Indiana Jones e l'Antico Cerchio c'è anche la nostra Alessandra Mastronardi, che nel gioco prodotto da Bethesda interpreta il ruolo di Gina Lombardi e accompagna il protagonista all'interno dell'avventura.

L'attrice italiana ha detto che questa è stata la sua prima esperienza in assoluto con il motion capture, ma di aver scoperto amaramente che tutte le meravigliose ambientazioni del gioco non le avrebbe visitate davvero, visto che appunto avrebbero girato tutto all'interno di una sala attrezzata per le catture.

Il compianto Tony Todd, che di esperienze simili ne ha già avute, racconta nel video di come sia assolutamente necessario avere tanta immaginazione perché la prestazione sia credibile: le tute, i sensori, gli accessori e i vari "prop" costituiscono da questo punto di vista un ostacolo da superare.

Un problema percepito anche da Marios Gavrilis, che in Indiana Jones e l'Antico Cerchio interpreta il ruolo del carismatico villain Emmerich Voss e che ha parlato di come sia necessario scendere a patti con tutti questi elementi che possono rappresentare una pericolosa distrazione mentre si recita.