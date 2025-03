La data di uscita di Indiana Jones e l'antico Cerchio in versione PS5 è stata svelata con un simpatico trailer

Il trailer di Indiana Jones e l'antico Cerchio in versione PS5

Bethesda ha deciso di creare un simpatico video per annunciare la data di uscita di Indiana Jones e l'antico Cerchio. Vediamo infatti che Nolan North accoglie Troy Baker e lo interroga su come essere un grande avventuriero. La battuta in questo caso è che North è l'attore di Nathan Drake in Uncharted, mentre Baker è l'attore di Indiana Jones.

I due hanno già collaborato in passato, visto che Baker è anche stato Sam Drake in Uncharted 4, quindi in una certa misura Baker è già stato un avventuriero su PlayStation. Aggiungiamo poi che è anche Joel in The Last of Us, quindi non è nuovo a grandi giochi esclusivi di Sony.

In ogni caso, il video ci conferma che Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà disponibile il 17 aprile, ma chi acquisterà la Premium Edition o il Bundle Collector's Edition otterrà due giorni di accesso anticipato a partire dal 15 aprile.

In conclusione, vi lasciamo alla nostra recensione di Indiana Jones e l'antico Cerchio.