Il co-showrunner di One Piece lascia la serie TV Netflix prima di terminare la seconda stagione: non ce la fa

Una serie televisiva è frutto dello sforzo di un enorme numero di persone, ma spesso molto dipende da chi è a capo del progetto e dalle linee guida che pone. Un cambio al vertice spesso viene visto in modo negativo dal pubblico, visto che non si sa se questo impatterà negativamente la serie o meno. Nel caso di One Piece di Netflix , i fan ora potrebbero avere proprio questo dubbio.

La dichiarazione del co-showrunner di One Piece

"Gli ultimi sei anni di lavoro sul live-action di One Piece sono stati un viaggio che ha cambiato la mia vita", ha scritto Owens in una dichiarazione pubblicata su Instagram. "Un sogno diventato realtà. È stato anche molto impegnativo. Quindi sto abbandonando la Going Merry per prendermi una pausa e concentrarmi su me stesso e sulla mia salute mentale".

"Grazie mille al [creatore Eiichiro] Oda, alla Shueisha, ai Tomorrow Studios, a Netflix e a tutto il cast e la troupe per la fiducia, la collaborazione e il duro lavoro. Per ora prenderò fiato, farò un po' di terapia, cercherò di salire di grado in Marvel Rivals e tornerò rinvigorito per le nuove avventure che mi aspettano. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Ci vediamo molto presto!".

Owens ha lavorato al fianco di Steven Maeda per la prima stagione e di Joe Tracz per la seconda. Secondo The Hollywood Reporter, Tracz continuerà a supervisionare la post-produzione della prossima stagione.

Vi segnaliamo infine che One Piece: Stagione 3 pare essere stata confermata in maniera alquanto bizzarra.