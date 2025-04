Il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion potrebbe essere lanciato in qualsiasi momento nel corso di aprile

Del remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion di Bethesda si parla ormai da tempo, ma il mese corrente, ossia aprile , potrebbe essere quello giusto per giocarci, se l'ennesima voce di corridoio si rivelerà vera. Stando all'ultimo report del giornalista Jeff Grubb, fatto durante la recente trasmissione GameBreaking News, sarà pubblicato presto, con oltretutto un lancio a sorpresa .

Esiste o no?

Grubb ha parlato di appunto di uno "shadowdrop" del gioco "da un momento all'altro nel corso del mese mese". Se fosse vero, l'annuncio potrebbe essere contemporaneo al lancio o quasi. Non si tratta del primo report che afferma qualcosa di simile, ma stavolta è stata data una finestra di uscita più specifica. Secondo un report precedente, il lancio sarebbe dovuto avvenire a giugno.

Nel caso, quello di The Elder Scrolls IV: Oblivion non sarebbe il primo shadowdrop di Bethesda. L'editore, ora un'etichetta di Microsoft, negli ultimi anni ha adottato più volte soluzioni simili, ad esempio con Hi-Fi Rush di Tango Gameworks (ora non più parte della compagnia), o con l'edizione rimasterizzata di Quake 2.

Il lancio potrebbe avvenire in occasione del 10° anniversario di The Elder Scrolls Online, con i festeggiamenti attualmente in corso che potrebbero concludersi con l'arrivo dell'attessimo titolo. Stando alle voci, il lavoro sul remake sarebbe stato svolto da Virtuous, che lo avrebbe "completamente rifatto" con l'Unreal Engine 5, rielaborando molti sistemi di gioco. Alcuni pensavano che Microsoft e Bethesda avrebbero svelato un remake di Oblivion durante l'Xbox Developer Direct di gennaio, ma non è accaduto.