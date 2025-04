I giochi di Nintendo Switch potrebbero girare meglio su Nintendo Switch 2 anche senza aggiornamenti

Come saprete, alcuni giochi di Nintendo Switch avranno una Nintendo Switch 2 Edition, ossia riceveranno un aggiornamento per sfruttare la maggiore potenza della nuova console, con miglioramenti grafici, nuovi contenuti, maggiore fluidità, aumento di risoluzione e quant'altro. Detto questo, alcuni giochi potrebber risultare migliori anche in assenza di aggiornamenti a pagamento, quindi senza installare alcuna patch.

Maggiore fluidità

GameSpot ha avuto l'opportunità di parlare con Takuhiro Dohta, programmatore del Programming Management Group di Nintendo, riguardo ai giochi di Nintendo Switch su Nintendo Switch 2, chiedendogli se il semplice fatto di giocare a un gioco per la vecchia console sulla nuova comporterà un'esperienza quantomeno più fluida.

I joy-Con 2 in foto

Dohta ha confermato che è possibile che accada qualcosa di simile, anche se varierà da gioco a gioco.

"Innanzitutto, inizierò con ciò che accade quando si gioca a un gioco senza applicare l'aggiornamento: dipenderà molto da come il gioco originale è stato creato e anche da come è stato progettato. Ma penso che ci si possa aspettare alcuni miglioramenti, come tempi di caricamento più rapidi e, in alcuni casi, dei miglioramenti al framerate. Ma, ripeto, dipenderà da come quel gioco è stato sviluppato."

Immaginiamo che, ad esempio, dei titoli con il framerate sbloccato godranno della maggiore potenza di calcolo della console. Chiaramente i benefici andranno verificati gioco per gioco e, in alcuni casi, potrebbero essere assenti.