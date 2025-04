Space Adventure Cobra: The Awakening ha una data di uscita e un nuovo trailer

La trama di The Awakening si ispira ai primi episodi dell'anime originale di Cobra, ponendosi come un accorato tributo al manga di Buichi Terasawa , con il suo stile sci-fi sopra le righe e il senso di avventura che pervade ogni sequenza.

Nel tie-in prodotto da Microids ci troveremo impegnati a svelare un mistero cosmico legato in qualche modo al destino di tre sorelle. Il leggendario Cobra sarà in grado di cavarsela anche stavolta?

Disponibile a partire dal 26 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, Space Adventure Cobra: The Awakening ci metterà al comando dello scaltro pirata spaziale, pronto ad affrontare i suoi avversari di sempre in compagnia dell'enigmatica Lady Armaroid e della sua devastante Psychogun.

La passione francese per i cartoni animati

Space Adventure Cobra: The Awakening non è che l'ultima produzione targata Microids basata su di un celebre cartone animato: la passione dei francesi in tal senso è ben nota e il publisher si è impegnato parecchio nel corso degli anni per trasformare in videogioco anche grandi classici.

Un ottimo esempio di questi sforzi è UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi, lanciato nel 2023, ma la lista è ormai piuttosto lunga e include tie-in dedicati a Lupin, I Puffi, L'Ispettore Gadget, Garfield, Asterix & Obelix, Tintin e altri ancora.