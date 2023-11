UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi, il trailer di lancio è spettacolare

In uscita il 14 novembre, UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi ci metterà nei panni di Actarus / Duke Fleed nella sua lotta contro l'impero di Vega per difendere la Terra a bordo del potentissimo Goldrake.

L'abbiamo provato!

In attesa della recensione, abbiamo provato UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi lo scorso agosto e la nostra è stata un'esperienza mistica, grazie soprattutto al doppiaggio in italiano che tributa la localizzazione originale del 1978.

Il gioco in sé è un action con grafica in cel shading che porta sullo schermo in maniera molto fedele le peculiarità del robot creato da Go Nagai, proponendo anche alcune variazioni sul tema del gameplay durante la campagna.