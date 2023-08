Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi, abbiamo provato la versione in italiano ed è una bomba!

Fedelissimo all’originale

Goldrake Il Banchetto dei Lupi: con il monte Fuji all'orizzonte tutto è più bello

La prima cosa che ci ha balzata agli occhi è stata naturalmente la grafica. Rispetto alla precedente versione, ora Goldrake è decisamente più pulito e fluido, con un anti aliasing che finalmente rende giustizia al cel shading che lo rende così simile al cartone animato originale. Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi è poi coloratissimo e straordinariamente fedele al materiale originale firmato Go Nagai e ora ha una marcia in più dedicata espressamente al pubblico italiano. Se infatti inizialmente Microids pensava di vendere questo progetto soprattutto in terra francese, le ultime rivelazioni sembrano aver portato l'Italia al primo posto per potenziali vendite. Questo ha permesso di investire un bel po' del budget allocato allo sviluppo del gioco alla traduzione italiana che no, non è affatto una localizzazione qualunque...

Il team di sviluppo non solo ha contattato un'agenzia di grandi doppiatori italiani, ma ha lavorato a stretto contatto con gli esperti di Goldrake nostrani per fare in modo che tutta la terminologia fosse rigorosamente rispettata. E rispettate sono anche le voci che ovviamente, in assenza dei doppiatori originali, hanno dovuto in qualche modo imitare le particolari timbriche che caratterizzavano i cartoni dell'epoca. Il risultato è assolutamente pazzesco, fedelissimo, galvanizzante se hai naturalmente l'età giusta o sei innamorato dei lavori del maestro giapponese Go Nagai. Ma questo regalo che Microids fa all'Italia non è l'unica sorpresa di questa nuova prova col gioco che si è sviluppata lungo tre livelli, ciascuno con un gameplay diverso dal precedente.