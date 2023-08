Baldur's Gate 3: patch #1 disponibile, con più di mille fix, anche ai baci ai personaggi più bassi

Larian Studios ha pubblicato la patch #1 di Baldur's Gate 3 , che pesa 2,2 GB e contiene più di mille fix , risolve alcuni problemi di bilanciamento, altri di flow e, finalmente, consente ai personaggi di statura differente di baciarsi senza problemi. La nota di rilascio è così grossa che non è entrata nel limite del numero di caratteri imposto da Steam. Se volete vedere la versione completa, non vi resta che cliccare qui .

Un grosso aggiornamento

La patch sistema molti problemi di Baldur's Gate 3

In particolare, cosa modifica la patch? A spiegarlo è Larian Studios stessa, che parla di aver eliminato un problema per cui i PNG vedevano i personaggi del giocatore anche se non avrebbero potuto, di aver sistema il bug degli oggetti volanti che sfidavano le leggi della gravità e di aver risolto il bug che bloccava la scena conclusiva della storia d'amore con Shadowheart.

Naturalmente si tratta solo di esempi rispetto all'enorme quantità di altri problemi risolti. Larian Studios ha anche promesso che continuare a lavorare per ripulire il gioco e che non ci vorrà molto tempo prima di vedere la patch #2, addirittura definita "dietro l'angolo". Per ora, comunque, non ha fornito dettagli in merito.

Svelati anche degli altri numeri fatti finora dal gioco, che è stato giocato per più 200.000.000 di ore complessive dal lancio. Sono 22.000 anni. La classe più popolare è quella dei paladini, seguita dai maghi. I meno popolari sono i chierici. Le specie più selezionate sono quelle degli umani e degli elfi, seguite dai mezzelfi. Le meno amate sono i nani, gli gnomi, gli halfling e i Githyanki.

Per il resto, se volete più informazioni leggete la nostra recensione di Baldur's Gate 3.