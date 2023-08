Starfield: leaker e autore della prima recensione del gioco è stato arrestato

L'autore della prima recensione di Starfield è stato arrestato. Lo stesso aveva pubblicato online anche i primi 40 minuti di gameplay dell'attesissimo titolo di Bethesda, per poi filmarsi in uno stato visibilmente alterato, chiedendo scusa a Todd Howard. Considerando che si è mostrato chiaramente in onore di telecamera e che ha confessato di rubare oggetti dal magazzino per cui lavora, l'arresto non appare proprio come una stranezza. Attualmente la videorecensione non è più disponibile online.