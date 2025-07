Starfield riceve un aggiornamento in beta su Steam e Bethesda cita "novità", indicando entro quanto

Bethesda Game Studios ha pubblicato un nuovo aggiornamento in versione beta per Starfield su Steam . Come di consueto, gli utenti interessati possono accedervi selezionando la build beta nella scheda del gioco attraverso la libreria di Steam. Si tratta comunque di una patch minore.

C'è qualcosa di più interessante di questa patch per Starfield all'orizzonte

Se l'aggiornamento non vi ha particolarmente intrigati, sappiate che c'è qualcosa di più interessante: Bethesda ha riconfermato che ci sono "cose eccitanti" all'orizzonte per Starfield e che nuovi dettagli saranno resi disponibile "nei prossimi mesi". Lo stesso era stato detto a marzo, ma ad oggi non è stato svelato molto: è possibile che alla Gamescom ci sarà spazio per delle novità.

In precedenza, il Game Director Todd Howard aveva affermato che il gioco di ruolo avrebbe ricevuto espansioni per la storia a cadenza annuale: considerando però che il team è in silenzio da tempo e che ci vorranno ancora settimane se non mesi prima di sapere altro, non è impossibile che la prossima espansione sia stata rimandata oltre il 2025.

Inoltre, Starfield arriverà su PS5, ripetono i leak, ma c'è stato un problema.