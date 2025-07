Con iOS 26 tornano i riassunti IA delle notizie: qualità migliorata, secondo Apple

Dopo essere stati disattivati a gennaio, a causa di risultati inaccurati, i riassunti IA delle notizie sono tornati con la beta 4 di iOS 26. Secondo l'azienda di Cupertino, la qualità è stata nettamente migliorata e le risposte dovrebbero essere più accurate, ma sottolinea che questi riassunti sono ancora in fase di test e che i risultati dovrebbero essere comunque verificati dall'utente. Secondo alcuni sviluppatori, la nuova versione mostra un miglioramento evidente rispetto a diversi mesi fa.

Tornano i riassunti delle news

A gennaio di quest'anno, Apple aveva deciso di disattivare i riassunti legati alla categoria Notizie & Intrattenimento, con l'aggiornamento iOS 18.3. Come vi abbiamo già anticipato, i risultati erano poco accurati, talvolta con veri e propri errori. Basti pensare al caso Luigi Mangione e all'omicidio del CEO della UnitedHealth: secondo Apple Intelligence il giovane si sarebbe suicidato, ma in realtà non è assolutamente così.

Al tempo stesso, aveva annunciato il vincitore PDC World Darts Championship prima ancora che l'evento iniziasse, così come aveva inventato un coming out del tennista Rafael Nadal. In questo caso, più che inventare, si tratta di riassunti generati male e inaccurati, che possono però rivelarsi estremamente pericolosi e fuorvianti, oltre a fornire informazioni sbagliate.