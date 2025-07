iOS 26 migliora finalmente l'app dei messaggi: arriva una funzione richiesta da tempo

Con iOS 26, Apple introduce diverse novità per l'app Messaggi, ma una in particolare potrebbe risolvere una delle frustrazioni più comuni tra gli utenti : la copia dei testi all'interno delle conversazioni. Fino a oggi, tenere premuto su un messaggio significava dover scegliere tra reazioni, risposte o, al massimo, copiare l'intero testo . Una soluzione tutto o niente che spesso costringeva a incollare altrove il messaggio e cancellare manualmente le parti indesiderate. Ma con iOS 26, le cose cambiano: arriva l'opzione "Seleziona".

Il sistema è semplice e intuitivo: tocchi, selezioni, copi. Il tutto direttamente dalla chat, senza bisogno di incollare il testo da un'altra parte per modificarlo . È compatibile sia con gli iMessage che con i normali SMS, rendendo l'esperienza coerente e più flessibile in ogni tipo di conversazione.

iOS 26 in beta pubblica questa settimana: in arrivo anche i test per iPad, Mac e AirPods

Quando si tiene premuto su una bolla di testo in Messaggi, accanto alle solite opzioni di reazione o copia appare ora il nuovo comando "Seleziona" . Una volta attivato, l'utente può utilizzare dei cursori di selezione per evidenziare solo la parte di testo desiderata, proprio come già avviene da tempo in altre app come Note o Safari.

A cosa serve nella pratica?

Le situazioni in cui questa novità fa la differenza sono tante. Ad esempio, se ricevi un messaggio lungo che contiene un indirizzo, un numero di telefono e magari anche un consiglio per un ristorante, ora puoi copiare solo l'informazione che ti serve - come l'indirizzo - senza dover eliminare manualmente tutto il resto.

La nuova funzione in azione

Non si tratta di una rivoluzione dell'interfaccia, ma di un intervento puntuale su un'esigenza concreta. La selezione parziale dei messaggi era una delle funzioni più richieste da chi usa quotidianamente l'app Messaggi per lavoro, appuntamenti o semplicemente per organizzarsi.