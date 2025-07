Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu è un nuova serie animata in stop motion

Un'altra opera di grande successo dello studio britannico è Galline in Fuga , lungometraggio uscito nel 2000 e accolto con grandissimo entusiasmo, al punto da consolidare la popolarità degli autori.

In arrivo nel 2007 , Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu potrà contare sulla ben nota esperienza dello studio britannico con questo genere di progetti, che dagli anni '70 a oggi hanno compiuto progressi sostanziali pur mantenendo le proprie caratteristiche artigianali.

Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu è una nuova serie animata in stop motion annunciata dai responsabili di Aardman durante il Pokémon Presents di oggi e mostrata con il breve teaser che trovate qui sotto.

Una serie digitale

Come si può vedere nel teaser qui sotto, Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu utilizzerà sì lo stop motion ma nella sua versione digitale, come già accaduto con diversi lavori recenti di Aardman che sono tuttavia riusciti a mantenere intatto lo stile dello studio.

Il fatto che nel breve video in questione accada ben poco lascia intendere che il progetto si trovi ancora nelle fasi iniziali della produzione, come suggerisce del resto anche l'anno di uscita: come detto, Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu farà il proprio debutto solo nel corso del 2027.