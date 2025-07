X limita l’uso delle emoji nei post promozionali: da oggi solo una per annuncio, qual è il motivo?

Dopo aver recentemente vietato l'uso degli hashtag nei post promossi, X continua a limitare la libertà creativa negli annunci pubblicitari sulla piattaforma. La nuova regola riguarda le emoji: da ora in poi, gli annunci che contengono più di una emoji verranno penalizzati in termini di quality score, rischiando anche costi più elevati per la pubblicazione. La notizia arriva da una notifica ufficiale evidenziata dal noto esperto di social media Matt Navarra, nella quale si legge:

"Effettivo a breve, gli annunci con più di una emoji nel testo o nel contenuto creativo riceveranno un punteggio di qualità inferiore e potrebbero avere un prezzo più alto."

Le uniche eccezioni saranno per i mercati di Giappone e Corea, dove queste restrizioni non si applicheranno.