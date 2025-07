Il Pentagono stringe una collaborazione con xAI: 200 milioni stanziati per l'azienda IA di Elon Musk

Il Dipartimento, in una nota ufficiale, ha dichiarato che la collaborazione con realtà commerciali come xAI permetterà di accelerare l'adozione dell'IA nelle operazioni governative . Si tratta di una collaborazione sicuramente storica e che arriva in un momento anche molto delicato per xAI e Grok.

xAI, la società dedicata allo sviluppo di modelli d'intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, ha ottenuto un contratto da 200 milioni di dollari dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti . L'accordo rientra in una strategia più ampia del Pentagono volta ad accelerare l'integrazione di soluzioni IA già presenti sul mercato per rafforzare le capacità operative e decisionali del settore difesa.

Grok for Government

Contestualmente, xAI ha annunciato una serie di accordi con altre agenzie federali e statali americane, attraverso l'iniziativa denominata Grok for Government, che prevede l'uso del chatbot Grok in contesti istituzionali. L'annuncio arriva, come detto in precedenza, in un momento delicato per xAI e per Grok.

Il chatbot è stato recentemente travolto dalle critiche per una serie di risposte considerate antisemite, sollevando preoccupazioni sull'affidabilità e la moderazione dei contenuti generati dai sistemi AI dell'azienda. Le polemiche potrebbero mettere in discussione l'adozione di Grok da parte delle istituzioni pubbliche, nonostante l'entità degli investimenti in corso.