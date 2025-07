Google sta testando i riassunti IA su Discover: una nuova minaccia per la visibilità degli editori?

Dopo AI Overview, Google starebbe testando i riassunti generati dall'intelligenza artificiale nel feed Discover. Se da un lato questi contenuti mostrano le fonti utilizzate per creare il riassunto in questione, dall'altro possono rappresentare un'ulteriore minaccia per gli editori , nonché per la visibilità dei propri siti web. Si tratta quindi di una novità che potrebbe agevolare la navigazione dell'utente, a discapito però dei contenuti organici dei siti, che rischierebbero di essere ancora più penalizzati.

Come funzionano i riassunti IA in Discover

A riportare la notizia è stata Tech Crunch. Pare che il rollout sia già in fase di avvio, almeno negli Stati Uniti, quindi gli utenti possono già iniziare a vedere i riassunti generati dall'IA nel feed Discover. Secondo quanto riportato, gli utenti vedranno nell'angolo in alto a sinistra una serie di icone legate alle fonti utilizzate dall'IA per generare i riassunti. L'intelligenza artificiale, però, potrebbe "commettere degli errori", secondo quanto premesso da Google.

I riassunti generati dall'IA in Discover

Come potete vedere, la funzione mostra tutti gli articoli utilizzati per creare i riassunti, ma nel complesso dovrebbe funzionare in modo simile rispetto a quanto già visto con AI Overview. Come già anticipato, però, se da un lato questi riassunti possono agevolare gli utenti alla ricerca di informazioni veloci, senza perdere troppo tempo, dall'altro rappresentano una fonte di preoccupazione per gli editori.

Trattandosi di una funzione che non è ancora disponibile ufficialmente su tutti i dispositivi, non ci resta che vedere in che modo impatterà sulla navigazione web. Inoltre, bisogna verificare anche il grado di affidabilità di questi contenuti.