Google porta in Italia AI Overview: la ricerca diventa più intelligente

Risposte più rapide, ma non per tutto

Le AI Overview non saranno visibili per ogni tipo di ricerca. Come ha specificato Google, la loro comparsa sarà limitata alle query in cui aggiungono valore reale all'esperienza dell'utente, come ad esempio domande complesse, assistenza tecnica o richieste multidisciplinari. Non verranno invece visualizzate per domande semplici come il meteo o l'accesso diretto a un sito web. Il sistema deciderà in modo dinamico quando attivare le overview, in base all'utilità concreta della risposta generativa.

Google AI Overview

Google sottolinea che, grazie a queste nuove funzioni, gli utenti tenderanno a cercare di più e non di meno. Secondo l'azienda, la facilità con cui è possibile ottenere una risposta riduce il "costo mentale" di ogni ricerca: si abbassa la soglia di decisione che porta un utente a estrarre il telefono o aprire il browser per porre una domanda, spingendolo a effettuare più ricerche complesse di quanto farebbe normalmente.