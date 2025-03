Greedfall 2: The Dying World ha ricevuto il primo grosso aggiornamento con tanti nuovi contenuti

Nacon e lo studio Spiders hanno annunciato in queste ore il primo grosso aggiornamento per GreedFall 2: The Dying World , che aggiunge numerosi contenuti e fa evolvere il gioco attualmente in accesso anticipato su Steam, facendolo avanzare verso la versione completa ancora in lavorazione.

Il trailer dell'aggiornamento

L'aggiornamento include anche le prime missioni dei compagni, arricchendo così notevolmente i contenuti del gioco, oltre a nuove armi, nuove abilità, miglioramenti al sistema di combattimento e numerose correzioni tecniche, oltre a varie altre novità.

In particolare, questi sono gli elementi introdotti con il primo update maggiore:

Nuova regione: Olima

Nuova compagna: Safia

Sblocco del sistema di Hub

Nuovi eventi e quest regionali

Nuove quest dei compagni

Nuovi alberi delle abilità: scherma e fucili

Nuove armi ed equipaggiamenti

Aggiunto il sistema di travestimento

Miglioramenti all'interfaccia

Miglioramenti al sistema di combattimento

Aggiustamento di bug e bilanciamento

Si presenta dunque come un aggiornamento davvero molto importante per questo nuovo gioco di ruolo narrativo che ci riporta nello strano mondo introdotto dal primo capitolo, con una storia che inizia tre anni prima degli eventi del precedente.

In Greedfall 2: The Dying World ci troviamo ad impersonare un nativo di Teer Fradee, sradicato con la forza dalla sua isola e portato nel continente di Gacane, la patria dei renaigsa ("stranieri" in Yecht Fradí, la lingua madre di Teer Fradee).

In questo vecchio mondo in costante conflitto, devastato dalla peste di Malichor e dagli intrighi politici di varie fazioni, dovrete riconquistare la libertà e forgiare il vostro destino.

GreedFall 2: The Dying World è attualmente disponibile in accesso anticipato su PC attraverso Steam e sarà poi lanciato su PS5 e Xbox Series X|S in data ancora da stabilire, al termine dell'accesso anticipato. Potete conoscerlo meglio nel nostro speciale su tutto ciò che sappiamo sul gioco, in attesa del lancio in versione completa.