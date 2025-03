The First Berserker: Khazan è in sconto in versione Steam: è disponibile da oggi

Da oggi è disponibile la versione standard di The First Berserker: Khazan, il videogioco d'azione di NEXON. Se anche voi volete lanciarvi in questo soulslike in stile Nioh, potete farlo con una versione a prezzo ridotto per Steam. Precisamente, potete comprare il gioco su Instant Gaming a 52,45€ invece che 60€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo indicato calcola già l'IVA. Il codice è valido per Steam e precisamente per gli account europei, USA o canadesi. È disponibile inoltre anche la versione Deluxe a un prezzo leggermente superiore.