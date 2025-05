The First Berserker Khazan si aggiorna di nuovo per correggere problemi su console e PC

The First Berserker Khazan di Neople si è da poco aggiornato per introdurre nuove funzionalità, ma il team non ha finito. A stretto giro è infatti disponibile un nuovo aggiornamento per la versione PC Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

I dettagli dell'aggiornamento di The First Berserker Khazan

Le novità introdotte dall'aggiornamento di The First Berserker Khazan si dividono un due categorie, una lista per tutte le piattaforme e una serie di correzioni esclusive per la versione PC.

Iniziamo con le correzioni per computer e console:

Risolto un problema che causava una distorsione dell'audio quando si interagisce con i mostri dopo essersi teletrasportati al Blade Nexus

Risolto un problema che causava la ripetizione dell'effetto sonoro del teletrasporto al Blade Nexus anche dopo che il teletrasporto era stato completato

Risolto un problema che faceva sì che l'icona dell'effetto di stato Caos rimanesse sulla barra degli HP quando il personaggio moriva sotto l'effetto del Caos

Per quanto riguarda invece la parte esclusiva per PC:

Risolto un problema che impediva la registrazione del Swift Attack durante la finesta pre-input per certe abilità usando tastiera e mouse

Risolto un problema che impediva a Ghost Arm Block di attivarsi quando si premeva il tasto della parata ma si attivava quando si usava Reflection nel caso in cui si cambiava l'input per Reflection usando mouse e tastiera

Ricordiamo infine che The First Berserker: Khazan è in sconto per PC Steam.