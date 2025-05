Il doppiaggio di Kingdom Hearts 4 potrebbe già essere iniziato ed è una buona notizia

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato anni fa e Square Enix non ha svelato praticamente nulla su di esso, se non si contano una manciata di immagini da poco pubblicate.

Cosa ha detto il doppiatore di Kingdom Hearts 4

Come potete vedere nel tweet poco sotto, il doppiatore Zach Pokres - noto come ZaccActs online - ha indicato nell'ultimo anno ha lavorato a quattro progetti.

Tra i vari è compreso anche Kingdom Hearts 4. Afferma inoltre che ha il permesso di dire che sta lavorando sul gioco, ma che non può dire assolutamente nient'altro al riguardo (come è comprensibile). Bisogna anche notare che il doppiatore non pare aver partecipato ai precedenti giochi, quindi non è chiaro quale personaggio avrebbe doppiato.

Potrebbe dare la voce a un personaggio completamente nuovo e nel caso di Kingdom Hearts è impossibile dire di chi si possa trattare, visto che la serie introduce sempre nuovi mondi Disney (e non) con nuovi personaggi di capitolo in capitolo. Una seconda possibilità è che doppi un personaggio già noto prendendo il posto del precedente doppiatore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente tutto questo discorso ha valore se diamo per scontato che Pokres stia dicendo il vero. La speranza è che sia così e che questo significhi che il videogioco è a un buon punto nello sviluppo, visto che il doppiaggio normalmente non avviene se non verso le fasi finali dei lavori.

Ricordiamo infine che Kingdom Hearts: Missing Link è stato cancellato.