Nel nuovo spot di PS5 ci sono Ghost of Yotei, Death Stranding 2 e anche Marathon

Sony ha pubblicato un nuovo spot di PS5 in cui si vedono i giochi più recenti per la console e quelli in arrivo, fra cui Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach e anche Marathon, con quest'ultimo che si pone un po' come una sorpresa.

Lo sparatutto firmato Bungie viene dato in uscita il prossimo 23 settembre, dunque esiste la possibilità che le recenti polemiche di cui il progetto si è reso protagonista siano state accantonate e che la casa giapponese non abbia deciso per un rinvio, come si ipotizzava in questi giorni.

Per il resto, la carrellata riesce a essere emozionante anche a fronte di diverse produzioni tutt'altro che inedite, anzi già disponibili da tempo come Helldivers 2, Assassin's Creed Shadows, Marvel Rivals, Marvel's Spider-Man 2 e Astro Bot.

Tornando a Marathon, la presenza del gioco all'interno dello spot sembra smentire i rumor che parlavano di marketing cancellato e, appunto, di un rinvio da parte di Sony: vedremo nelle prossime settimane come evolverà questa situazione.