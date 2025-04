Ghost of Yotei ha una data di uscita su PS5, annunciata con un nuovo trailer ufficiale

Alquanto a sorpresa, è arrivato oggi da Sony l'annuncio sulla data di uscita di Ghost of Yotei su PS5: il gioco uscirà il 2 ottobre 2025, come riferito anche attraverso il nuovo trailer riportato qui sotto, che mostra qualcosa di più sul gioco esclusivo.

A distanza di circa cinque anni dalla pubblicazione di Ghost of Tsushima, il seguito trova dunque una data di uscita ufficiale che va a piazzarsi nel periodo autunnale di quest'anno, con Ghost of Yōtei che sembra rappresentare un'esperienza davvero speciale, come riferito da Sony nell'annuncio di oggi.

Anche se le due storie non sono collegate tra loro, gli sviluppatori vedono comunque questo titolo come un degno seguito del viaggio di Jin, che sposta l'attenzione sul nuovo personaggio rappresentato da Atsu e la sua ricerca di vendetta.