Ghost of Yotei è già fantastico da giocare, rivela Shuhei Yoshida

Ghost of Yotei è già fantastico da giocare: lo ha rivelato Shuhei Yoshida, ex presidente di Sony Worldwide Studios, che ha avuto modo di provare il nuovo titolo sviluppato da Sucker Punch e ne è rimasto davvero impressionato.

"Naughty Dog e Sucker Punch fanno sempre in modo che il gioco si percepisca nel modo giusto", ha dichiarato Yoshida durante l'ultima puntata del podcast Easy Allies. "È quel tipo di esperienza in cui dimentichi di avere il controller in mano: diventa tutto così naturale e intuitivo da giocare."

Si tratta di parole molto significative, specie laddove arrivino da una persona che ha potuto testare diverse versioni di Ghost of Tsushima quando occupava un ruolo dirigenziale in PlayStation, fornendo i propri feedback direttamente al team di sviluppo.

"Ogni volta che visitavo Sucker Punch, anche dopo aver lasciato Sony, il producer mi portava nel suo ufficio per farmi provare Ghost of Yotei in fase di sviluppo, e voleva la mia opinione. Era sempre fantastico, dunque non vedo l'ora che esca."