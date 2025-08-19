Ghost of Yotei Leggende è stato annunciato alla Gamescom 2025

Ghost of Yotei Leggende è però previsto per il 2026 e non sarà quindi presente al lancio del videogioco su PS5, previsto per il 2 ottobre 2025.

All'Opening Night Live della Gamescom 2025 condotto da Geoff Keighley è stato mostrato un trailer di Ghost of Yotei che mostra anche che la modalità online Leggende è in arrivo.

Il trailer di Ghost of Yotei

Il video di Ghost of Yotei mette in mostra la protagonista, Atsu, che viaggia alla ricerca di coloro che hanno sterminato la sua famiglia, ma hanno fallito nell'ucciderla quando era una ragazzina. Dopo molti anni è pronta per la vendetta.

In Ghost of Yotei potremo usare diversi tipi di armi, a differenza del primo capitolo che, per il corpo a corpo, si focalizzava unicamente sulla katana. Le varie armi saranno pensate per affrontare nemici diversi così come lo erano le varie pose di Ghost of Tsushima, ma non sarete obbligati a imparare a usare tutte le armi.

Ricordiamo che Ghost of Yotei ci porta in una nuova ambientazione, con una nuova protagonista e una nuova storia, slegata al precedente capitolo: dovremo ora esplorare le lande di Ezo, che si estendono attorno al monte Yotei che dà il nome al videogioco.

Per quanto riguarda invece Leggende, non ci sono informazioni ma supponiamo che avrà una struttura simile al precedente gioco online, ovvero una serie di livelli nei quali completare obiettivi ed eliminare nemici insieme agli amici, ottenendo nuovo bottino, facendo salire di livello varie classi e ottenendo elementi cosmetici.