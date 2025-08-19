I carri armati di World of Tanks: Heat sfrecciano come pazzi nel nuovo trailer

In occasione dell'Opening Night Live 2025 Wargaming Group ha pubblicato il trailer di presentazione di World of Tanks: Heat in cui i carri armati sfrecciano come pazzi. No, davvero, corrono davvero come se fossero delle auto da rally, derapando e distruggendo tutto sul loro percorso. Guardatelo, se non ci credete.

Per il resto, del gioco si vede poco o nulla, anche se sappiamo che uno sparatutto free-to-play online 10v10 decisamente più adrenalinico del World of Tanks canonico, di cui è stata annunciata la versione 2.0.

Il giocatore potrà personalizzare piloti e carri armati, ci saranno diverse modalità online e tante esplosioni. Ne sapremo di più nei prossimi mesi. Intanto sappiate che potrete giocarci su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.