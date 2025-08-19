0

La data di uscita di World of Tanks 2.0 è stata annunciata con un trailer: è l'aggiornamento più grande

World of Tanks si aggiorna con il grosso Update 2.0, ora c'è una data di uscita precisa per il maggiore aggiornamento visto finora in 15 anni di gioco, un trailer e dettagli.

19/08/2025
World of Tanks 2.0 è praticamente una versione totalmente nuova del celebre sparatutto sui carri armati multiplayer, ed è stata presentata con un trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2025 con una data di uscita.

Dopo 15 anni, World of Tanks si aggiorna con l'aggiornamento più grosso visto finora per il gioco multiplayer in questione, portando con sé nuovi contenuti e varie modifiche al gameplay, oltre che evoluzioni tecnologiche sulla solida base della simulazione/sparatutto.

La data di uscita di World of Tanks 2.0 è fissata per il 3 settembre in Europa, e porterà con sé davvero tante novità in ogni comparto del gioco, che risulta ancora decisamente popolare e con un pubblico molto ampio.

Tante novità in arrivo

L'update 2.0 di World of Tanks porterà con sé numerosi miglioramenti tecnici ma anche parecchi contenuti aggiuntivi come 16 nuovi veicoli Tier XI direttamente disponibili al day one dell'aggiornamento, espandendo dunque le possibilità di evoluzione.

Altri carri verranno poi aggiunti in seguito attraverso il consueto programma di aggiornamento a lungo termine del gioco, che sta portando avanti la piattaforma praticamente da 15 anni, dunque ci possiamo aspettare anche molti altri contenuti in arrivo.

Tra le altre novità è previsto un ribilanciamento dei carri, con modifiche applicate a oltre 350 veicoli, aggiornamenti agli hangar e anche all'interfaccia e ai menù.

Il sistema di matchmaking subirà ulteriori modifiche, mentre tra i contenuti sono previsti una nuova mappa, chiamata Nordskar, ambientata in Scandinavia, e un aggiornamento generale anche all'audio del gioco.

