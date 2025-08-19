Il cuore del gioco è rappresentato dalla modalità cooperativa , che invita i giocatori a vestire i panni di uno dei Commando e a unirsi agli amici per affrontare orde di nemici.

Chiaramente ispirato allo stile del cinema di John Carpenter , Toxic Commando miscela horror e ironia per dar vita a un'avventura appassionante, che avrà per protagonisti i membri di un gruppo di difensori del pianeta davvero improbabile.

Nel gioco ci troveremo ad affrontare la terribile minaccia del risveglio dello Sludge God , un'entità abominevole che diffonde corruzione ovunque e che dovremo provare a fermare combattendo all'interno di una squadra composta da quattro abili mercenari.

John Carpenter's Toxic Commando è stato mostrato con un trailer del gameplay durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025, ma a quanto pare non è ancora il momento per una data di uscita: lo sparatutto cooperativo di Saber Interactive arriverà in un non meglio precisato 2026.

Scontri a fuoco spettacolari

Annunciato qualche tempo fa e poi finito sotto silenzio, John Carpenter's Toxic Commando potrà contare sull'esperienza e sul talento dello stesso team di sviluppo che ha realizzato di recente Warhammer 40.000: Space Marine 2.

La varietà non sembra mancare: nel gioco sono disponibili diverse classi, ognuna dotata di abilità uniche, e un arsenale che spazia dalle armi da fuoco tradizionali a strumenti più eccentrici, fino a katane pronte a fare a pezzi qualunque mostro.

A questo si aggiungono veicoli armati fino ai denti, fondamentali per spostarsi in ambienti contaminati e per travolgere ondate di creature in uno spettacolo di caos controllato.