John Carpenter's Toxic Commando è stato mostrato con un trailer del gameplay

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025 è stato pubblicato un primo trailer del gameplay di John Carpenter's Toxic Commando.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/08/2025
John Carpenter's Toxic Commando è stato mostrato con un trailer del gameplay durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025, ma a quanto pare non è ancora il momento per una data di uscita: lo sparatutto cooperativo di Saber Interactive arriverà in un non meglio precisato 2026.

Nel gioco ci troveremo ad affrontare la terribile minaccia del risveglio dello Sludge God, un'entità abominevole che diffonde corruzione ovunque e che dovremo provare a fermare combattendo all'interno di una squadra composta da quattro abili mercenari.

Chiaramente ispirato allo stile del cinema di John Carpenter, Toxic Commando miscela horror e ironia per dar vita a un'avventura appassionante, che avrà per protagonisti i membri di un gruppo di difensori del pianeta davvero improbabile.

John Carpenter ormai vuole solo giocare con i videogiochi e guardare il basket John Carpenter ormai vuole solo giocare con i videogiochi e guardare il basket

Il cuore del gioco è rappresentato dalla modalità cooperativa, che invita i giocatori a vestire i panni di uno dei Commando e a unirsi agli amici per affrontare orde di nemici.

Scontri a fuoco spettacolari

Annunciato qualche tempo fa e poi finito sotto silenzio, John Carpenter's Toxic Commando potrà contare sull'esperienza e sul talento dello stesso team di sviluppo che ha realizzato di recente Warhammer 40.000: Space Marine 2.

La varietà non sembra mancare: nel gioco sono disponibili diverse classi, ognuna dotata di abilità uniche, e un arsenale che spazia dalle armi da fuoco tradizionali a strumenti più eccentrici, fino a katane pronte a fare a pezzi qualunque mostro.

A questo si aggiungono veicoli armati fino ai denti, fondamentali per spostarsi in ambienti contaminati e per travolgere ondate di creature in uno spettacolo di caos controllato.

