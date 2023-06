John Carpenter's Toxic Commando annunciato con un gameplay trailer al Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest, Focus Entertainment e Saber Interactive hanno annunciato John Carpenter's Toxic Commando, uno sparatutto in prima persona cooperativo ispirato ai film horror e d'azione degli anni '80 che vede la partecipazione del celebre regista. Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC via Epic Games Store, con il lancio in programma per il 2024. Di seguito il primo trailer ufficiale.

Dai primi dettagli apprendiamo che in John Carpenter's Toxic Commando team di quattro giocatori collaboreranno per far fronte a orde di mutanti, il tutto condito da tanta ironia, piogge di proiettili ed esplosioni.

"In un futuro prossimo, un tentativo sperimentale di imbrigliare il potere del nucleo terrestre si conclude con un terrificante disastro: il rilascio del dio dei fanghi. Questo misterioso abominio inizia a terraformare l'area, trasformando il suolo in feccia e i vivi in mostri non morti.", recita la descrizione ufficiale.

"Fortunatamente, il genio dietro l'esperimento ha un piano per sistemare le cose. Tutto ciò di cui ha bisogno è una squadra di mercenari competenti e altamente addestrati per portare a termine il lavoro. ... Sfortunatamente, erano tutti troppo costosi. Ecco perché è stato assunto... I Toxic Commandos."

"Prendi il controllo di uno dei commando, unisciti ai tuoi amici e rispedisci negli inferi il dio dei fanghi e la sua orda di cose che non dovrebbero mai essere. Scegli la classe che si adatta al tuo stile di gioco, sali sulla tua giostra preferita e scarica una serie di colpi di arma da fuoco, granate, abilità speciali e spaventose katane mentre salvi il pianeta."

"Sia al volante di un veicolo che a piedi, i giocatori affronteranno enormi orde di creature mutanti, tutte alimentate dallo Swarm Engine di Saber, la tecnologia alla base di World War Z: Aftermath e dell'imminente Space Marine 2."

