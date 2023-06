Warhammer 40.000: Space Marine 2, trailer presenta cooperativa e periodo di uscita

Warhammer 40.000: Space Marine 2 includerà una modalità cooperativa per tre giocatori, che potranno dunque affrontare insieme la campagna del gioco: lo rivela il nuovo trailer pubblicato in occasione del Summer Game Fest 2023.

Annunciato ai The Game Awards 2021, Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha anche un periodo di uscita ufficiale, comunicato anch'esso dal trailer: il gioco approderà su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso dell'inverno 2023, dunque prima della fine dell'anno.

Nuovo capitolo della serie third person shooter creata da Relic Entertainment nel 2011, Space Marine 2 proverà a estendere la formula originale in tanti modi differenti, aumentando la varietà dei combattimenti ma anche la quantità dei nemici, come si può vedere in queste sequenze.

Nella campagna del gioco dovremo affrontare orde di Tyranid, una razza aliena abituata a divorare qualsiasi cosa trovi lungo il cammino, e per riuscire nell'impresa dovremo sfruttare a fondo le abilità e l'arsenale a nostra disposizione, da soli o appunto in cooperativa.