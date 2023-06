Marvel's Spider-Man 2: data di uscita su PS5 annunciata al Summer Game Fest 2023

Al Summer Game Fest 2023 di Geoff Keighley è stato mostrato Marvel's Spider-Man 2. È stata mostrata l'immagine di copertina ed è anche stata annunciata la data di uscita: 20 ottobre 2023. Arriverà solo su PS5.

Prima di tutto si è parlato di Kraven, un nuovo tipo di cattivo per Insomniac, visto che non si tratta di un cattivo con poteri o particolari potenziamenti meccanici. Inoltre, è stata mostrata una nuova immagine che mostra Venom che non sarà Eddie Brock. In Marvel's Spider-Man 2 ci sarà una versione originale del personaggio, ma il team non svelerà chi vi è dietro il Simbionte. Dovremo giocare il gioco per saperne di più.

Si è poi riconfermato che Peter, sotto effetto del simbionte, combatterà in modo più aggressivo, oltre a esserlo anche a livello narrativo. Viene nuovamente spiegato che la mappa di Marvel's Spider-Man 2 sarà grande il doppio grazie a nuovi quartieri (Brooklyn e Queens).

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo annuncio su Marvel's Spider-Man 2? Vi ha convinto?