Baldur's Gate 3: un trailer presenta l'antagonista Lord Enver Gortash, doppiato da Jason Isaacs

Larian Studio ha pubblicato un nuovo trailer di Baldur's Gate 3 in occasione della Summer Game Fest 2023, incentrato soprattutto sulla presentazione di Lord Enver Gortash, antagonista nella storia del gioco e interpretato dall'attore Jason Isaacs.

Dopo la scomparsa del Duca Ravengard, la città di Baldur's Gate si è rivolta a Lord Enver Gortash per vigilare e difendere il paese. Si tratta del nuovo protettore di Baldur's Gate, creatore degli Steel Watchers, ovvero i magici guardiani meccanici creati per difendere la città.

Enver Gortash è dunque uno dei personaggi più potenti e importanti nella storia di Baldur's Gate 3, posto al centro della complessa trama di giochi di potere e scontri più o meno occulti che si svolgono all'interno della città a fuori da questa. Si tratta di una figura in grado di giostrare il potere politico e l'influenza militare a proprio piacimento e dotato di un indubbio carisma.

A sottolineare l'importanza del soggetto c'è l'attore scelto per interpretarlo: Jason Isaacs è particolarmente noto per il suo ruolo di Lucius Malfoy nella serie Harry Potter, ed è stato scelto proprio per dare un notevole spessore al personaggio di Lord Enver Gortash.

Si tratta, peraltro, di un altro attore di alto profilo ingaggiato da Larian per il doppiaggio e la caratterizzazione di Baldur's Gate 3, dopo J.K. Simmons e il suo General Ketheric Thorm. Abbiamo visto prezzo e contenuti di Deluxe e Collector's Edition per PS5 e PC di Baldur's Gate 3, che potrebbe uscire presto anche su Xbox Series X e Series S.