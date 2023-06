Alan Wake 2, trailer gameplay alla Summer Game Fest 2023 per l'horror di Remedy

Alan Wake 2 è stato introdotto sul palco della Summer Game Fest da Sam Lake, che ha presentato il nuovo trailer del gioco con vari elementi di gameplay visibili, dando modo di capire più precisamente la particolare struttura composita di questo nuovo capitolo.

Come era stato riportato in precedenza, Alan Wake 2 si basa sull'utilizzo di due personaggi diversi: Saga Anderson, un'agente dell'FBI che sta indagando nel nord-ovest degli USA su una serie di inquietanti omicidi rituali, e Alan Wake, che si trova invece in uno strano posto chiamato il Luogo Buio, circondato da incubi.

Sam Lake ha spiegato qualcosa del funzionamento del gameplay di Alan Wake 2: in ogni momento sarà possibile passare da Saga ad Alan, seguendo le rispettive storie e i diversi impegni all'interno dei due mondi paralleli, con la trama che comunque prevede ovviamente una congiunzione degli eventi, in qualche modo.

Il nuovo video mostrato alla Summer Game Fest ha mostrato qualcosa di entrambi i mondi, ma soprattutto quello ambientato nella "realtà" di Saga Anderson, che abbiamo visto in azione in un vero e proprio frammento di gioco, che ha evidenziato un sistema shooter in terza persona piuttosto vicino all'originale ma ovviamente modernizzato, in qualche modo simile a Resident Evil 4.

Dall'altra parte, la sezione con Alan Wake protagonista sembra invece decisamente più strana e bizzarra, come da tradizione per il personaggio, che sembra sia rimasto bloccato in una sorta di dimensione oscura dalla quale non riesce a fuggire, ma da dove dovrà comunque collaborare con la co-protagonista.

Alan Wake 2 ha la data d'uscita fissata per il 17 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, a quanto pare uscirà solo in formato digitale.