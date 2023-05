Alan Wake 2 uscirà solo in digitale per tenere bassi i prezzi

A margine della presentazione di Alan Wake 2 fatta durante il PlayStation Showcase, lo sviluppatore Remedy Entertainment ha aggiornato la FAQ ufficiale del gioco spiegando che uscirà soltanto in formato digitale su tutte le piattaforme e motivando la scelta con la volontà di tenere bassi i prezzi delle varie versioni.

Alan Wake 2 uscirà su PC, Xbox Series X/S e PS5 e costerà 59,99€ su console e 49,99€ su PC proprio grazie alla riduzione dei costi dovuti all'edizione fisica.

Nelle FAQ Remedy ha comunque dato più motivi per questa scelta:

"Ci sono diverse ragioni per questa decisione. La prima è che ormai moltissimi fanno acquisti solo in digitale. Si può comprare una PlayStation 5 di Sony senza lettore ottico e Xbox Series S è solo digitale. Non è così strano lanciare i giochi moderni solo in digitale.

La seconda ragione è che non lanciare il gioco su disco aiuterà a tenere il prezzo a $59.99 / €59.99, con la versione PC a $49.99 / €49.99.

Infine, non vogliamo lanciare un gioco su disco che richieda un download. Non crediamo che sarebbe comunque una grande esperienza."

In una risposta successiva, Remedy ha poi affermato che non c'è una versione su disco in lavorazione, anche se, aggiungiamo noi, in futuro non si può mai dire che qualche editore terzo non otterrà la licenza di stampare delle copie fisiche di Alan Wake 2, pur in quantità limitate.

Per il resto, Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023, come svelato dal primo trailer di gameplay.