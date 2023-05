Alan Wake 2: data di uscita e gameplay trailer dal PlayStation Showcase

Tra i tanti protagonisti del PlayStation Showcase 2023 di Sony c'è anche Alan Wake 2, che è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che mescola sequenze cinematografiche e brevi spezzoni di gameplay, che potrete vedere nel player sottostante.

È stata anche annunciata la data di uscita, che non è affatto lontana: sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 17 ottobre 2023, confermando la fuga di informazioni uscita in precedenza.



Per chi non lo sapesse si tratta del sequel di Alan Wake del 2010, un gioco di Remedy in cui il protagonista è uno scrittore che deve affrontare le forze oscure che minacciano la sua vita e la sua realtà. Anche nel sequel a quanto pare il nostro sventurato protagonista si troverà intrappolato in un vero e proprio incubo.

Come accennato in apertura, Alan Wake 2 sarà disponibile su PC e console a partire dal 17 ottobre 2023, con i preorder che avranno inizio a breve.