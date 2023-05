Final Fantasy 16: il trailer Salvation mostrato durante il PlayStation Showcase

Nel corso del PlayStation Showcase di questa sera è stato mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy 16 per PS5, intitolato Salvation.

Il video è un montaggio di sequenze di gioco e in computer grafica, che mostrano di nuovo questo attesissimo titolo, che sarà disponibile il 22 giugno 2023 in esclusiva temporale per la console di Sony.

Ormai dovreste conoscerlo bene, ad esempio grazie al nostro recente provato. Guardatelo comunque perché è davvero un bel vedere.

Il PlayStation Showcase è l'evento di presentazione delle novità di Sony per PS5. Durante la serata sono stati mostrati i giochi in uscita nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che caratterizzeranno la lineup di esclusive della console di ultima generazione.

Ormai erano quasi due anni che Sony non teneva un evento generale di questo calibro, che apre la stagione estiva delle grandi presentazioni videoludiche. La speranza è che non ne passino altri due per avere il prossimo.