Metal Gear Solid 3 Remake è ufficiale, annunciato con un trailer su PS5

Dando ragione ai numerosi rumor emersi in precedenza, Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake è realtà ed è stato annunciato durante il PlayStation Showcase con un primo trailer di presentazione che sembra costruito in computer grafica: il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Aggiornamento: Konami ha confermato che Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque sarà un titolo multipiattaforma, anche se non c'è ancora una tempistica precisa per il rilascio.

Il video non ha mostrato praticamente nulla del gioco, concentrandosi su una vaga introduzione a carattere narrativo che ha illustrato la tipica ambientazione della giungla e ovviamente Snake, ma tanto basta per far scattare la gioia dei tanti fan.

Siamo dunque in attesa di saperne di più ma intanto c'è la conferma che il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater esiste ed è in arrivo, anche se non c'è ancora data d'uscita.

Vengono confermate anche le voci di corridoio che sostenevano che non fosse un'esclusiva PS5: dovrebbe essere destinato ad arrivare anche su PC e Xbox Series X|S, ma per il momento è stato annunciato come "in arrivo su PS5", in maniera ancora vaga.

Si tratta, ovviamente, di un remake totale del terzo capitolo, che dovrebbe portare con sé un notevole aggiornamento tecnico al gioco originale di Konami, in attesa di saperne di più.