Metal Gear Solid 3 Remake esiste e non è un'esclusiva PS5, il report di Tom Henderson

Stando alle fonti del noto insider Tom Henderson, il tanto chiacchierato remake di Metal Gear Solid 3 esiste veramente come suggerito dai numerosi rumor delle ultime settimane, ma a quanto pare non sarà un'esclusiva PS5 e arriverà anche su Xbox Series X|S e PC via Steam.

Henderson ha aggiunto che l'annuncio ufficiale di Metal Gear Solid 3 Remake è in programma per il PlayStation Showcase di questa settimana, come suggerito da altre fonti prima di lui. Ha aggiunto tuttavia che la presentazione si limiterà a un teaser trailer senza gameplay e dunque, se confermato, dovremo attendere ulteriori aggiornamenti da Konami per saperne di più sul rifacimento delle imprese di Naked Snake.

Detto questo, Henderson non ha aggiunto altri dettagli e precisiamo che la sua soffiata non esclude a priori l'ipotesi di un accordo di esclusività temporale su PS5, come suggerito dal Jez Corden di Windows Central. Insomma, staremo a vedere, in ogni caso scopriremo la verità tra un paio di giorni.

Per quanto riguarda le voci di corridoio riguardo alla produzione di un nuovo Castlevania, altro presunto titolo ultimamente al centro di numerose indiscrezioni, Henderson afferma di non aver sentito nulla al riguardo dalle sue fonti e quindi non vuole sbilanciarsi sulla veridicità dell'informazione.