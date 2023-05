PlayStation Showcase annunciato oggi, per un'indiscrezione

Stando all'insider billbil-kun, oggi Sony annuncerà il prossimo PlayStation Showcase. La gola profonda ne è così certa che nel tweet in cui ha riportato l'indiscrezione ha anche invitato a seguire il PlayStation Blog per esserci al momento preciso in cui sarà data la notizia.

billbil-kun, che ha un ottimo storico di indiscrezioni poi verificatesi, non ha fornito dettagli in merito al PlayStation Showcase, ma la sicurezza dimostrata nel suo annuncio ha messo sull'attenti l'intera comunità videoludica. Naturalmente vale la pena di ricordare che per ora non c'è niente di ufficiale, quindi non resta che aspettare che Sony faccia la sua mossa, nel caso.

Del nuovo PlayStation Showcase si parla ormai da mesi. Le ultime voci lo vogliono previsto per la settimana del 25 maggio 2023, quindi la prossima. Finora però Sony non ha fatto trapelare nulla in merito. Comunque sia le voci che ne parlano sono davvero tante, quindi si tende a considerare la cosa come abbastanza assodata. Insomma, rimane da scoprire soprattutto il quando.