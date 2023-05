PS5 prima sul mercato USA ad aprile 2023 per ricavi, ma Nintendo Switch vende più unità

PS5 è stata la console che ha fatto meglio sul mercato nord americano ad aprile 2023 per ricavi, mentre Nintendo Switch è quella che ha venduto più unità. A fornire i dati è stata la compagnia di analisi Circana, che ha dato anche altre informazioni interessanti.

In generale, è emerso che ad aprile 2023 i consumatori hanno speso 4,1 miliardi di dollari nel settore videogiochi, ossia il 5% in meno rispetto a un anno fa. In generale, le vendite software hanno visto un calo del 6%, fermandosi a 3,598 miliardi, contro i 3,819 miliardi di aprile 2022, mentre quelle hardware una crescita del 7%, ossia hanno raggiunto i 367 milioni di dollari, contro i 343 dell'anno scorso. Gli accessori hanno invece registrato un dato piatto, con gli stessi ricavi dell'anno precedente (158 milioni di dollari).

Per quanto riguarda i dati annuali, relativi ai primi quattro mesi del 2023, finora il settore ha fatto registrare un calo del 2%, per ricavi totali di 17,707 miliardi di dollari, contro i 18,105 del 2022. Il software ha fatto registrare un calo complessivo del 4% (15,107 miliardi di dollari), mentre l'hardware una crescita del 18%, per un totale di 1,822 miliardi di dollari. Gli accessori sono invece cresciuti dell'1%, passando da 774 (2022) a 779 milioni di dollari (2023).