The Outlast Trials, il provato del terrificante survival horror a quattro giocatori di Red Barrels

Philippe Morin, David Chateauneuf e Hugo Dallaire, fondatori di Red Barrels, hanno dimostrato però di vederci lunghissimo, perché in barba ad ogni previsione economica dal momento dell'annuncio del loro nuovo titolo il genere degli horror cooperativi è prepotentemente deflagrato, diventando una vera tendenza su Steam e su Twich. Dopo il provato dello scorso novembre, ora il nuovo horror di Red Barrels sta per arrivare sulla piattaforma di Valve in accesso anticipato, e declinando l'esperienza classica di un Outlast alla componente sociale di un cooperativo ha tutte le carte in regola per diventare un piccolo fenomeno virale.

Quando Red Barrels , nel lontano 2019, svelò al mondo che avrebbe lavorato a un horror cooperativo dopo l'ottimo riscontro di Outlast 2, in molti rimasero perplessi dalla scelta dello studio canadese. Il team era appena riuscito a vincere una sfida densa di insidie, ovvero quella di replicare il successo del primo Outlast con un nuovo survival che fosse in grado di bissarne l'orrore e l'angoscia, e aveva raggiunto l'obiettivo accontentandosi di fare quello che sa fare meglio, senza stravolgimenti di sorta. Fatte queste premesse, proporre un terzo capitolo sulla stessa falsa riga dei precedenti sarebbe stato un gioco da ragazzi e un'operazione commerciale di sicuro successo, troppo ghiotta per essere ignorata da qualunque imprenditore.

Un Outlast a quattro giocatori

The Outlast Trials offrono momenti di puro terrore, che adesso possono essere condivisi anche con gli amici

Non c'è modo più semplice per definire la nuova fatica dello studio canadese, se non descriverlo come un vero e proprio Outlast, ma stavolta a quattro giocatori. Certo, i precedenti capitoli della serie avevano entrambi una componente narrativa alquanto marcata mentre qui la storia è inevitabilmente diluita tra le maglie di una formula live service, ma non per questo gli sviluppatori hanno rinunciato a rendere il più possibile macabro, violento e disturbante il racconto che si pone come sfondo al gameplay cooperativo.

Com'era lecito attendersi, la trama si intreccia direttamente con la lore scolpita dai precedenti capitoli, e ha come grande protagonista una vecchia conoscenza dei fan della serie, quella Murkoff Corporation che si celava dietro gli eventi di Temple Gate e del manicomio di Mount Massive. In The Outlast Trials, ambientato in una fase storica precedente, durante i primi anni della Guerra Fredda, l'azienda è impegnata a trarre in trappola un gran numero di emarginati e reietti, che si sottopongo a quella che i dottori definiscono "la terapia", una serie di brutali test volti a schiacciare ed imbrigliare la mente di ogni partecipante.

Nel gioco impersoniamo uno di questi malcapitati, che può essere personalizzato attraverso un editor non molto profondo, ma abbastanza funzionale. Il nostro protagonista, un senzatetto, viene attratto da una pubblicità ingannevole e finisce coinvolto nel circo degli orrori della Murkoff, rimanendo rinchiuso in una struttura carceraria convertita a centro di ricerca, che fa anche da lobby al gioco cooperativo. L'obiettivo sarà quello di partecipare e sopravvivere ai test per raggiungere il numero di gettoni sufficienti a tornare in libertà, anche se le promesse dell'azienda potrebbero nascondere un epilogo alquanto inaspettato.

A partire da questo efficace stratagemma narrativo si sviluppa quello che è a tutti gli effetti un survival horror a 4 giocatori, che possiede tutti gli elementi che hanno reso caratteristici e straordinariamente popolari i due capitoli della serie Outlast. Cosa più importante, il titolo mantiene quell'innata abilità dei prodotti Red Barrels di rivelarsi genuinamente spaventosi in ogni circostanza, cosa che non viene sorprendentemente intaccata dalla presenza di altri compagni in gioco, a loro volta alle prese con gli incubi che affollano i livelli di The Outlast Trials.