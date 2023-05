Mortal Kombat 1 verrà presentato questa settimana? Ed Boon stuzzica i fan su Twitter

Non sappiamo bene come prendere le uscite di Ed Boon su Twitter, a questo punto: il capo di NetherRealm Studios è sempre molto attivo su quel fronte e non disdegna le trollate, ma quando parla di qualcosa di "divertente" per questa settimana viene difficile non pensare a una possibile presentazione di Mortal Kombat 1.

D'altra parte, sappiamo già che i tempi sono maturi: NetherRealm ha pubblicato già un misterioso teaser sul nuovo capitolo della serie e le voci di corridoio si stanno moltiplicando, secondo le quali un annuncio ufficiale con presentazione sarebbe ormai vicino, forse all'interno del vociferato PlayStation Showcase che potrebbe avvenire la prossima settimana.



Come potete vedere qui sopra, il messaggio di Ed Boon è molto semplice: "Questa settimana sarà divertente", con una notevole insistenza su "questa settimana" scritto tutto in maiuscolo e posizionato in verticale, per ottenere maggiore visibilità.

È chiaro che il messaggio vuole far pensare a una qualche evento o annuncio previsto appunto per questa settimana, ed è altrettanto semplice collegare la cosa alla presentazione di Mortal Kombat 1 o Mortal Kombat 12, come si chiamerà il nuovo capitolo della serie che sembra essere un reboot generale.

Il riferimento alla settimana potrebbe inoltre comprendere anche parte della settimana prossima, se si parla di 7 giorni da oggi, dunque coinciderebbe ancora con l'idea che per la prossima settimana possa esserci l'annuncio all'interno del PlayStation Showcase, sebbene si tratti solo di supposizioni.

Insomma, restiamo particolarmente guardinghi su possibili novità riguardanti Mortal Kombat, dopo anche le voci sui possibili personaggio aggiuntivi ospiti, ma teniamo anche in considerazione la voglia di scherzare che spesso contraddistingue Ed Boon con le sue uscite pubbliche.