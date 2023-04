Mortal Kombat 12 potrebbe essere annunciato al PlayStation Showcase, per un rumor

C'è la possibilità che Mortal Kombat 12 possa essere annunciato nel corso del prossimo PlayStation Showcase, con l'idea che emerge semplicemente mettendo insieme varie voci di corridoio uscite in quest'ultimo periodo su entrambi i soggetti, che potrebbero avvenire entrambi nel mese di maggio 2023.

È da un po' che si parla di una probabile presentazione prossima di Mortal Kombat 12, con anche il responsabile della serie, Ed Boon, a seminare indizi e riferimenti al gioco da qualche tempo a questo parte attraverso i social. Pochi giorni fa è stato poi il turno del solito ben informato Jez Corden, giornalista di Windows Central, il quale ha riferito che la presentazione del gioco potrebbe avvenire nel mese di maggio 2023.

Se si unisce questo al fatto che il PlayStation Showcase sembra sia previsto per lo stesso mese, è facile vedere come l'evento Sony possa rappresentare un palcoscenico ideale per l'annuncio del gioco, sebbene ovviamente si tratti di una serie di supposizioni messe in fila.

Per quanto riguarda il PlayStation Showcase, secondo il giornalista/insider Jeff Grubb di VentureBeat questo potrebbe avvenire nel mese di maggio, o comunque prima dell'inizio della Summer Game Fest a giugno. In particolare, dovrebbe avvenire prima dell'Xbox and Bethesda Showcase previsto per l'11 giugno 2023.

La coincidenza delle presentazioni potrebbe far pensare a una partecipazione speciale di Mortal Kombat 12 durante il grosso evento di presentazione dedicato a PS5 che potrebbe avvenire il mese prossimo, anche se difficilmente il gioco potrà essere un'esclusiva.