Showcase PlayStation maggiore arriverà a maggio, o a inizio giugno secondo Jeff Grubb

Il giornalista Jeff Grubb ha riportato una voce di corridoio relativa a quando potremo vedere lo showcase PlayStation di cui si parla ormai da mesi, senza però alcuna conferma ufficiale: maggio 2023.

Stando a Grubb la sua fonte gli ha comunicato anche la data precisa dell'evento, ma ha deciso di non riportarla nel caso in cui si verifichi un rinvio a inizio giugno 2023.

Naturalmente non si tratta di un'informazione ufficiale, quindi va presa come tale. Sicuramente Sony deve presentare qualcosa nei prossimi mesi per PS5, perché non ha molto di annunciato in questo momento. Inoltre deve mostrare Marvel's Spider-Man 2, la cui uscita è prevista per l'autunno 2023, con voci che lo vogliono in arrivo direttamente a settembre.

Vero è che stiamo parlando di una proprietà intellettuale molto forte, che in un certo senso si vende da sola, ma in qualche modo dovrà comunque presentarla. Le modalità in cui deciderà di farlo, tempistiche comprese, saranno ufficializzate a tempo debito.