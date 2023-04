Marvel's Spider-Man 2, Insomniac chiede pazienza ai fan che vogliono vedere il gioco

Molti fan stanno chiedendo con sempre più insistenza di poter vedere Marvel's Spider-Man 2 per PS5. Insomniac Games ha però chiesto di avere ancora pazienza, facendo anche capire che qualcosa sta arrivando. Come? Usando una metafora.

La breve risposta dello studio di sviluppo è arrivata dopo che un utente PlayStation, decisamente arrabbiato per la mancanza di informazioni, ha chiesto come mai dal trailer di annuncio di due anni fa non si sia visto niente altro, tanto più che si parla dell'uscita del gioco a settembre (giusto specificare che per ora sono soltanto voci).

È qui che Insomniac ha sfoderato una metafora culinaria: "Perché siamo in cucina. Si sente un buon odore, ma vi chiediamo di avere ancora un po' di pazienza."

Come saprete se non vivete di cibi in scatola, quando in cucina si inizia a sentire l'odore di una pietanza che si sta cucinando, significa in molti casi che è quasi pronta. Insomma, ci siamo quasi, ma c'è ancora un po' da aspettare... magari il vociferato showcase estivo di Sony?