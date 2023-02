State of Play minore in arrivo a breve e PlayStation Showcase maggiore prima dell'E3, per Jeff Grubb

Stando al giornalista Jeff Grubb, entro un mese Sony terrà uno State of Play minore. Sempre a sua detta, uno showcase PlayStation maggiore sarebbe però previsto prima dell'E3 2023, ossia prima di giugno 2023.

Grubb non è sceso nei dettagli di entrambi i potenziali eventi, quindi non ha detto cosa potrebbe essere presentato. Ma ha affermato che si tratterebbe dello sforzo di Sony di rispondere agli annunci della concorrenza, leggasi Microsoft e, in parte, anche Nintendo, svelando finalmente cosa bolle in pentola per PS5 nel 2023.

Non è chiaro cosa Grubb intenda per State of Play minore. Forse uno con i giochi in uscita su PS5 nei prossimi mesi, che sono comunque molti, ma senza grossi annunci. Per il 2023, in ambito di esclusive first party PlayStation, attualmente si sa soltanto che Marvel's Spider-Man 2 uscirà entro la fine dell'anno (per ora del gioco non si è visto ancora nulla).

Ovviamente va considerato PlayStation VR 2 con relativa line-up, che inevitabilmente occuperà la prima metà dell'anno di PlayStation. Lo State of Play potrebbe essere dedicato proprio al visore e ai suoi giochi di lancio o in arrivo in prossimità dello stesso.

Naturalmente è giusto dire che per adesso si tratta soltanto di voci di corridoio, non confermate da Sony. Certo, è chiaro che prima o poi la multinazionale giapponese dovrà fare qualcosa per presentare l'offerta per la sua console.